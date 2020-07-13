Прибыли для решения важных вопросов – блогер сообщил о приезде в «ДНР» «высоких гостей» из Москвы

Блогер «Вольнодумец» поделился очередным инсайдом из ОРДЛО. По словам блогера, в оккупированный Донецк на днях приехала делегация из Москвы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

По информации «Вольнодумца», в так называемую «ДНР», 10 июля прибыла делегация из Москвы, численностью около 20 человек.

«И снова в Донецке высокие гости из Москвы», — сообщает «Вольнодумец».

По словам блогера, по состоянию на сегодняшний день, 13 июля, «высокие гости из Москвы» все еще находятся в так называемой «ДНР».

Блогер пишет, что «глава» так называемой «ДНР» Денис Пушилин, мягко говоря, не особо обрадовался приезду «гостей» из Москвы. Ведь не так давно он успел отличиться самодеятельностью, которая не понравилась Кремлю.

«Только Пушилин зачистил следы своей самодеятельности по изобличению причастности России к войне на Донбассе и оккупации украинских территорий (снял всю российскую символику), и думал передохнуть в отжатом особняке, так нет же. Глядь в окно, а российская делегация уже на пороге. Кроме матерных слов про себя, Пушилин и не мог ничего сказать», — пишет блогер.

По информации блогера, люди из Москвы поселились в гостинице «Виктория». Там, по словам «Вольнодумца», проживают российские кураторы.

Автор пишет, что прибывшие из Москвы люди уже успели встретиться с Пушилиным и так называемым «премьер-министром ДНР». Якобы темой для встречи стал вопрос «экономического развития «республики»». Хотя, блогер сомневается, что именно этот вопрос поднимался на встрече.

«Знатоки «денеэровской политической кухни» очень сомневаются, что приехавшие из Москвы заинтересованы в решении каких-либо экономических вопросов «ДНР». Почему? Да все просто, экономики, как таковой нет. Россияне ее успешно уничтожили еще в 2014-2015 гг. Что тут можно развивать, если ничего нет, даже шахты и те затоплены», — пишет блогер.

«Вольнодумец» сообщает, что после встречи с «руководством республики», члены российской делегации разделились по 5-6 человек и «разъехались по бескрайним просторам «ДНР»». Блогер пишет, что пока еще представители российской делегации «себя не проявили». Но в ближайшее время станет известно, зачем на самом деле в Донецк приехали «гости из Москвы».

«Есть люди, которые уверены, что россияне прибыли для решения других более важных вопросов», — напоследок добавил блогер.

Ранее мы писали, что блогер «Вольнодумец» рассказал о чем говорят российские кураторы на Донбассе.