Стало известно о дальнейших планах Путина по Украине: блогер рассказал, о чем говорят российские кураторы на Донбассе

Блогер «Вольнодумец» пишет, что среди российских военных кураторов на Донбассе активно обсуждаются варианты дальнейших действий РФ по отношению к Украине и так называемым «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

«Вольнодумец» пишет, что Путин и его окружение не хочет открытой войны против Украины. Кроме того, по словам блогера, в Кремле не планируют вторжение в Украину для создания сухопутного коридора в аннексированный Крым. Блогер пишет, что российские кураторы говорят о том, что этот вопрос ранее планировалось решить до октября 2020 года.

«По словам российских кураторов, основная задача решения данного вопроса возложена на силы ЮВО МО РФ, а также приданные им тактические группировки», — пишет блогер.

Блогер пишет, что тема вторжения в Украину не планируется подниматься в россСМИ. По его словам, росСМИ планируют в ближайшее время активно поднять тему «защиты русскоязычных, которые проживают на исконно российских территориях». Кроме того, блогер пишет, что Украине следует опасаться провокаций. «Вольнодумец» пишет, что провокации возможны в областях Украины с высоким процентом русскоговорящего населения.

«Это может быть преследование, избиение или даже убийство русскоговорящих. Поводом может стать, что угодно, но этот повод непременно будет связан с защитой русскоговорящих», — пишет блогер.

По словам блогера, такой повод необходимый Кремлю, чтобы ввести «российские миротворческие войска». А основанием для таких действий РФ, может стать, по словам блогера, «публичное обращение русскоговорящих граждан Украины к Путину с просьбой защитить их права» на фоне провокаций. И Путин, по словам «Вольнодумца», не упустит такой возможности «откликнуться» на обращение людей.

Таким образом, по словам блогера, у Путина появится «повод» ввести войска под предлогом защиты русскоговорящих, и тем самым решить проблему с подачей пресной воды в Крым.

«Таким образом, под прикрытием «миротворческой миссии» Россия решит задачу по «созданию сухопутного коридора в Крым и подачи пресной воды на полуостров», — пишет блогер.

«Вольнодумец» пишет, что если Кремль сможет провернуть данную операцию, то под оккупацией будет четверть территории Украины. Но, и на этом руководитель Кремля не остановится. По словам блогера, Путин начнет диктовать свои условия не только Киеву, но и странам Европы и США, угрожая полной оккупацией Украины.

При этом «Вольнодумец» отметил, что от руководства Украины также будет зависеть, сумеет ли руководитель РФ реализовать свои планы.

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