Техники нет, окопы роем руками — боевик Ходаковский рассказал о проблемах террористов «ДНР»

Бывший командир батальона террористов «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в ОРДО боевики страдают от нехватки спецтехники.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Как сообщил Ходаковский, на территории «ДНР» была обнаружена спрятанная спецтехника: асфальтоукладчики, камазы и экскаваторы. Кто именно владелец сей техники — неизвестно и уточнением этого вопроса занимают «власти республики».

Террорист добавил, что на технике нет никаких номеров и её уже стали понемногу разворовывать — снимают колеса и ковши:

«Но удалось восстановить две, более-менее живые единицы техники. Их перегнали в охраняемое место. Рассчитывалось, что это сразу раскроет подпольную крышу. Каковым же было наше удивление, когда «крышей» оказались высокопоставленные офицеры из «МВД ДНР». Мы выяснили, что один из «смотрящих» получал от другой стороны деньги за присмотр. Из этой суммы он какие-то копейки передавал сторожу. То есть, мы выявили коммерческую связь с территорией, с которой мы воюем. Это уже вопрос к контрразведке».

Ходаковский возмущен, что в лавах НВФ нет техники и боевики «загибаются, а солдаты руками роют позиции». Автодор с задачами не справляется из-за старой техники:

«В «органы ОРДО» пролезли откровенные противники, которые делают всё для развала ситуации».

Напомним, ранее Ходаковский заявил, что РФ может разместить в ОРДЛО военную базу.