РФ может официально разместить на Донбассе военную базу: Ходаковский рассказал, что может заставить Кремль пойти на решительные действия

Бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что если на оккупированном Донбассе реализуется «Приднестровский» сценарий, то РФ может официально разместить свой военный контингент.

Об этом Ходаковский написал в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

Бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский пишет, что Минские переговоры зашли в тупик. По его словам, «Россия демонстрирует неуступчивость», а Украина хочет выйти из Минского переговорного процесса.

Представитель НВФ считает, что на Донбассе возможна реализация «Приднестровского» сценария. При этом Ходаковский напомнил, что на территории Приднестровья дислоцируются российские войска. По его словам, при таком сценарии Россия может официально разместить свои военные базы на Донбассе под предлогом защиты граждан РФ.

Ходаковский заявил, что такую идею он вместе Александром Бородаем, предлагал еще в 2014 году.

Боевик также заявил, что Украина пугает РФ и так называемые «Л/ДНР» планом «Б» по Донбассу. По мнению боевика, данный план Украины предусматривает силовое освобождение Донбасса.

«Только наличие официальной России может служить гарантией от масштабного кровопролития и всех остальных очевидных последствий», — заявил боевик.

Ранее мы писали, что Ходаковский рассказал, что беспокоит боевиков «ЛДНР».