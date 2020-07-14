Пушилин готовит масштабные преобразования в «армии ДНР»: источник рассказал, чем закончится «реформа» для НВФ

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин анонсировал масштабные изменения в «армии ДНР». По информации источника, скорее всего «реформа» закончится тем, что «полетят головы неких ответственных товарищей».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил о грядущих масштабных преобразованиях в «армии республики». Об этом главарь террористов сообщил во время торжественного построения выпускников «первого выпуска молодых офицеров ГОУ ВПО» «Донецкое высшее общевойсковое командное училище». Вот только о деталях «реформы» Пушилин не рассказал.

Как сообщает ресурс «Донбасский кейс», «реформы действительно назрели». Вот только инициаторы «реформирования» сидят не в Донецке, а в Москве. Ресурс пишет, что в «Москве устали» от того, что происходит в рядах НВФ.

« «Армия» имеет все признаки разложения: воровство и коррупция в ней процветают», — пишет ресурс.

Ресурс пишет, что за громким словом «реформа» на самом деле скрываются увольнения.

«Скорее всего, полетят головы неких «ответственных товарищей». Вот и вся реформа», — подчеркнул автор публикации.

Ранее мы сообщали, что Россия усложнила въезд на свою территорию жителям «Л/ДНР».