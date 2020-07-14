Россия усложнила въезд на свою территорию жителям «Л/ДНР»: появилось важное правило

Общество
Ольга Гергелюк0
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Россия приняла решение, которое значительно усложнит въезд жителям «Л/ДНР» на территорию РФ. Уже с завтрашнего дня (15 июля) жители ОРДЛО при въезде в РФ должны предоставить справку-подтверждение об отсутствии заболевания Covid-19. Если же такой справки нет тогда, тест на коронавирус можно сделать на территории РФ в течение трех дней. Разумеется, не бесплатно.

граница с РФ
Граница с РФ. Фото — visasam.ru

Об этом сообщают информационные ресурсы из ОРДЛО, передает НБН.

Отныне жители ОРДЛО не смогут попасть на территорию РФ без справки, которая подтверждает отрицательный результат теста на коронавирус. Новое правило вступает в силу уже завтра, 15 июля.

В постановлении главного санитарного врача РФ сообщается, что «иностранные граждане должны предоставить  при пересечении Государственной границы РФ документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на Covid-19».

Если же данный документ отсутствует, то пройти тестирование можно «в течение трех календарных дней на территории РФ».

Кроме того, не обошло данное правило и граждан РФ – они тоже должны пройти тестирование в течение трех календарных дней по прибытию в РФ.

Таким образом, жители ОРДЛО могут сделать тест на коронавирус в «республиках» или же в РФ. В любом случае придется платить. Как сообщает ресурс «Луганский инсайд» за тест придется выложить от 1800 до 2500 тыс. рублей. Но, как выяснилось, финансовый вопрос не самый главный. По информации ресурса, в так называемой «ЛНР» негде пройти тест на коронавирус.

«Пройти тест на платной основе пока нельзя, ибо массовое тестирование в «ЛНР» не проводится», — сообщает ресурс.

Ранее мы сообщали, что открытие новых КПВВ на Донбассе может не состояться: источник сообщил о проблемах в «ЛНР». 

 

 


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