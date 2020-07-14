Россия усложнила въезд на свою территорию жителям «Л/ДНР»: появилось важное правило

Россия приняла решение, которое значительно усложнит въезд жителям «Л/ДНР» на территорию РФ. Уже с завтрашнего дня (15 июля) жители ОРДЛО при въезде в РФ должны предоставить справку-подтверждение об отсутствии заболевания Covid-19. Если же такой справки нет тогда, тест на коронавирус можно сделать на территории РФ в течение трех дней. Разумеется, не бесплатно.

Об этом сообщают информационные ресурсы из ОРДЛО, передает НБН.

Отныне жители ОРДЛО не смогут попасть на территорию РФ без справки, которая подтверждает отрицательный результат теста на коронавирус. Новое правило вступает в силу уже завтра, 15 июля.

В постановлении главного санитарного врача РФ сообщается, что «иностранные граждане должны предоставить при пересечении Государственной границы РФ документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на Covid-19».

Если же данный документ отсутствует, то пройти тестирование можно «в течение трех календарных дней на территории РФ».

Кроме того, не обошло данное правило и граждан РФ – они тоже должны пройти тестирование в течение трех календарных дней по прибытию в РФ.

Таким образом, жители ОРДЛО могут сделать тест на коронавирус в «республиках» или же в РФ. В любом случае придется платить. Как сообщает ресурс «Луганский инсайд» за тест придется выложить от 1800 до 2500 тыс. рублей. Но, как выяснилось, финансовый вопрос не самый главный. По информации ресурса, в так называемой «ЛНР» негде пройти тест на коронавирус.

«Пройти тест на платной основе пока нельзя, ибо массовое тестирование в «ЛНР» не проводится», — сообщает ресурс.

Ранее мы сообщали, что открытие новых КПВВ на Донбассе может не состояться: источник сообщил о проблемах в «ЛНР».