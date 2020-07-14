В «ЛНР» могут начаться новые протесты: информационный ресурс рассказал, как «власти республики» обманули уволенных шахтеров

Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что шахтерам, которые потеряли работу из-за закрытия шахт, будет достаточно сложно найти новую работу. Ресурс пишет, что «все программы трудоустройства уволенных горняков оказались «дымовой завесой»».

Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

«Власти» так называемой «ЛНР» обещали новую работу шахтерам, которые потеряли свое место работы из-за так называемой реструктуризации угольной отрасли. Но, все программы по трудоустройству горняков, оказались, как пишет ресурс, «дымовой завесой». Ресурс пишет, что «власти республики» обещали трудоустроить шахтеров только лишь для того, чтобы стабилизировать ситуацию с забастовками.

«Обещание новой работы после закрытия предприятий и сокращения горняков стало одним из факторов, стабилизировавших ситуацию с забастовками», — пишет ресурс.

По словам автора публикации, шахтеры, которые потеряли работу, не могут найти новое место работы, где они будут получать достойную заработную плату.

«Для того чтобы жить достойно горнякам придется искать работу за пределами «республики»», — пишет ресурс.

Единственное, что могут предложить уволенным шахтерам «власти», так это работу в жилищно-коммунальной сфере. Но зарплата там очень низкая, да и выбор вакансий не большой.

«По сути, ограбленными горняками решили просто «заткнуть дыры» в коммунальной сфере. Максимум, что светит – это стать слесарем. Зарплата там настолько убогая, то на нее купишь только кирпич серого хлеба и самые дешевые макароны», — пишет ресурс.

Ресурс пишет, что такая ситуация может привести к тому, что в «республике» снова начнутся протесты.

«У «власти ЛНР» довольно рисковые люди. Шахтеры уже показали, что в случай несправедливости могут сплотиться и выступить единым фронтом. Тогда их не остановит ни «МГБ», ни отключение связи, ни карантинные блокпосты», — подытожил ресурс.

Ранее мы сообщали, что РФ усложнила въезд на свою территорию жителям «Л/ДНР».