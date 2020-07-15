Донбасс могут присоединить к России: источник рассказал, какие новости привезли Пушилину «высокие гости» из Москвы

На днях появилась информация, что на территорию «ДНР» прибыли так называемые «высокопоставленные гости» из Москвы. Сегодня же стало известно, с какой целью они прибыли и что наобещали «главе ДНР» Денису Пушилину.

Об этом, ссылаясь на Telegram-канал «Вольнодумец» сообщает издание «DonPress«, пишет «НБН«.

Канал, ссылаясь на свои источники, уверяет, что встреча московских гостей и «лидера ДНР» прошла в дружественной обстановке. На переговорах стороны обсудили паспортизацию ОРДО и будущие выборы:

«Пушилин очень радостно рассказывал о достижениях «республики», о подготовках документов, о том, как выделяют транспорт на поездки в РФ. Пушилин отметил, что «ДНР» выполняет все взятые на себя обязательства, что очень обрадовала гостей из Москвы. Также Пушилин говорил, что не хочет проведения выборов в ОРДЛО по украинским законам, потому что они ровняют себя к России и хотят выборов лишь по законам РФ. Мол, это поможет им быстрее присоединиться к соседней стране».

Инсайдер добавил, что Пушилин жаловался, мол «ДНР» всё делает, дабы официально стать частью России, но Кремль не спешит с присоединением:

«Мы бьёмся как рыба об лёд, а ситуация не меняется с 2014 года. Были никем не признанными и так и остаемся в подвешенном состоянии», — говорил Пушилин.

В ответ на его претензии приезжий гость из Москвы отметил, что просто так ничего не делается. Если Кремль дает рекомендации — значит надо их выполнять, а перепрыгнуть их нельзя:

«Россия ценит всё, что вы делаете и все обещания (видимо, присоединение к РФ), будут исполнены. Просто потерпите и выполняете наши задания».

Второй «гость» также стал уверять Пушилина, что Путин не оставит Донбасс, а будет дальше поддерживать «Л/ДНР».

Он также поведал, как накануне голосования по поправкам Конституции РФ у Путина состоялся разговор со своим близким окружением. На нем Путина пытались уверить оставить Донбасс в покое, мол «это удавка на шее и если мы их присоединим, придется ещё лет 30 выбивать из них хохлизм, будет много проблем». На что хозяин Кремля заявил, что всё зашло слишком далеко и будет глупо сейчас отказываться от Донбасса.

Инсайдер добавил, что после услышанного Пушилин «был счастлив, как именинник» и рассказал об этих новостях своему окружению.

Напомним, ранее экс-нардеп Олег Царев заявил, что Донбасс к России не присоединят.