Простой способ: в ОРДЛО объяснили, как ускорить рассмотрение заявки на пересечение КПВВ «ДНР»

Ежедневно в так называемый штаб «Здоровое движение ДНР» поступают тысячи заявок на пересечение линии разграничения. По словам «волонтера» «штаба» Сергея, на рассмотрения одной заявки идет, примерно, 15-30 дней. Но, как отмечает Сергей, «штаб» может рассмотреть заявку и быстрее, если прийти лично, а не подавать документы электронной почтой.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Новости Донбасса».

Как известно, боевики «ДНР» разрешают въезд на оккупированною территорию Донбасса только по спискам так называемого «межведомственного штаба по борьбе с распространением и завозом коронавирусной инфекции». За прием заявок на пересечение линии разграничения, в так называемой «ДНР», отвечает «штаб Здоровое движение». По словам «волонтера» Сергея, каждый день в «штаб» поступает много заявок на пересечение линии разграничения. По его словам, несмотря на то, что «штаб» работает практически без выходных, на рассмотрение одной заявки может уйти до 30 дней. Но, по его словам, «когда это касается жизни и здоровья», то заявку могут рассмотреть быстрее.

При этом «волонтер» сообщил, что если лично прийти в «штаб» с заявлением и необходимыми документами, то процедура рассмотрения заявки пройдет быстрее.

«Прийти лично – это значит, что лично при вас сотрудник «штаба» проверит весь пакет документов, распишется и передаст их на обработку. Так процедура происходит быстрее», — заявил представитель «штаба».

Также представитель «штаба» порекомендовал приходить во второй половине дня.

Кроме того, Сергей уточнил, что с документами и заявлением может прийти кто-то из родственников или близких людей человека, который хочет попасть на временно оккупированную территорию.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» призывают не пересекать линию разграничения на Донбассе.