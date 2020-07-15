Три продукта, которые отпугнут комаров: простые средства против надоедливых паразитов

Комары являются довольно вредными и раздражающими насекомыми. Их укусы у многих людей могут вызывать аллергическую реакцию, а их жужжание ночью может попортить сон и нервы. Человечество изобрело множество средств против них, но особого внимания заслуживает природное оружие против этих вредителей.

Об этом сообщает Вести-ua.net, передает «НБН».

Существуют продукты питания, которые при включении в регулярный рацион способны отвратить от вас комаров. Комары ненавидят чеснок, грейпфрут и лемонграсс.

О нелюбовь вредителей к чесноку наши предки знали уже давно. С научной же точки зрения чеснок отпугивает комаров тем, что содержит в себе аллицин, который является эффективным репеллентом. Для эффекта чеснок нужно употреблять в сыром виде. Кроме чеснока аллицин содержится и в луке.

Грейпфрут содержит в себе нуткатон, которое подобным образом отпугивает комаров. Плод стоит съедать, а кожурой можно натирать кожу, что значительно усиливает эффект.

Лемонграсс в данном вопросе уникален тем, что в нем содержится цитронелла. К использованию пригодна как сама трава, так и масло из лемонграсса.

Напомним, как сообщалось ранее, это главный враг холестерина: эксперт назвал продукт, который способен быстро очистить организм.