В феврале 2014 года готовилась масштабная «зачистка» Майдана при участии 50 000 правоохранителей — Маломуж

Бывший глава Службы внешней разведки, и внештатный советник Януковича генерал Николай Маломуж рассказал, как в 2014 году главы правоохранительных ведомств готовили масштабную «зачистку» Революции Достоинства. Задействовать в ней планировали 50 тысяч милиционеров.

Об этом Маломуж поведал в интервью «Фактам«, пишет «НБН«.

«Мы тогда различными способами, по разным каналам пробовали успокоить Януковича. Мы не хотели больше жертв и расстрелов. Сейчас это осталось за кадром, но в феврале 2014 и правда готовилась очень мощная зачистка. Готовили спецназ, на Майдан хотели отправить около 50 000 силовиков. Готовили внедрение в ряды активистов агентуру, которая бы провоцировал стрельбу. И это бы уже повлекло за собой окончательную зачистку Майдана».

По словам генерала, подготовкой данной спецоперации занимались тогдашние глава МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко вместе с иными силовиками:

«Я в то время занимал пост внештатного советника Януковича и прямо сказал ему, что знаю о намерениях Якименко и Захарченко. Я говорил, что если план реализуют — начнется война и он просто не сможет никуда сбежать… Это испугало Януковича и он решил сбежать из страны, пока есть возможность».

Напомним, ранее Маломуж рассказал, как Путин может вернуть Крым.