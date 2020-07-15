В Москве и Питере десятки тысяч граждан вышли на улицы под дождь и ОМОН против «обнуления» Путина (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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Вечером 15 июля вспыхнули акции протестов в Москве и Санкт-Петербурге. Люди вышли на улицы против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Массовые протесты в Москве и Питере.
После Хабаровска вспыхнули протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: dialog.ua.

По Москве и Питеру прокатились многотысячные митинги протестов против узурпации власти Владимиром Путиным.

В соцсетях очевидцами публикуются фото и видео масштабных акций протестующих.

Граждане России требуют отменить изменения в Конституцию РФ, по которым Путин обеспечил себе пожизненное правление.

«Россия будет свободной!», «Долой царя!», «Путин, уходи!», «Мы здесь власть!», — скандировали протестующие.

Видео с мест событий.

Ранее сообщалось о том, что Путина обвинили в продаже территорий РФ на Востоке Китаю.


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