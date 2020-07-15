В Москве и Питере десятки тысяч граждан вышли на улицы под дождь и ОМОН против «обнуления» Путина (Видео)
Вечером 15 июля вспыхнули акции протестов в Москве и Санкт-Петербурге. Люди вышли на улицы против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
По Москве и Питеру прокатились многотысячные митинги протестов против узурпации власти Владимиром Путиным.
В соцсетях очевидцами публикуются фото и видео масштабных акций протестующих.
Граждане России требуют отменить изменения в Конституцию РФ, по которым Путин обеспечил себе пожизненное правление.
«Россия будет свободной!», «Долой царя!», «Путин, уходи!», «Мы здесь власть!», — скандировали протестующие.
Видео с мест событий.
Конечно, это капля в море. Но пока есть такие капли, остается и надежда на то, что не все потеряно pic.twitter.com/nDGMgfFrCr
— Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 15, 2020
На Тверской – жёсткие задержания отдельных участников митинга.
Видео: «Автозак» pic.twitter.com/RUxbZ5hr0V
— baza (@bazabazon) July 15, 2020
Ранее сообщалось о том, что Путина обвинили в продаже территорий РФ на Востоке Китаю.