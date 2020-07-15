В Москве и Питере десятки тысяч граждан вышли на улицы под дождь и ОМОН против «обнуления» Путина (Видео)

Вечером 15 июля вспыхнули акции протестов в Москве и Санкт-Петербурге. Люди вышли на улицы против поправок в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По Москве и Питеру прокатились многотысячные митинги протестов против узурпации власти Владимиром Путиным.

В соцсетях очевидцами публикуются фото и видео масштабных акций протестующих.

Граждане России требуют отменить изменения в Конституцию РФ, по которым Путин обеспечил себе пожизненное правление.

«Россия будет свободной!», «Долой царя!», «Путин, уходи!», «Мы здесь власть!», — скандировали протестующие.

Видео с мест событий.

Конечно, это капля в море. Но пока есть такие капли, остается и надежда на то, что не все потеряно pic.twitter.com/nDGMgfFrCr — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 15, 2020

На Тверской – жёсткие задержания отдельных участников митинга. Видео: «Автозак» pic.twitter.com/RUxbZ5hr0V — baza (@bazabazon) July 15, 2020

Ранее сообщалось о том, что Путина обвинили в продаже территорий РФ на Востоке Китаю.