Евро перешагнул психологический барьер в 31 гривну: ситуация на валютном рынке 16 июля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 16 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 16 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,11 гривен, что на 3 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 16 копеек дороже и стоит сегодня 31,03 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 16 июля:

1 доллар США стоит 27,1190 гривен;

1 евро – 31,0309 гривен;

1 российский рубль – 0,3827 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,90 гривен, продажа 27,30 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,70 гривен, продажа 31,20 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 15 июля 2020 года.