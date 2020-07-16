Евро перешагнул психологический барьер в 31 гривну: ситуация на валютном рынке 16 июля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 16 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 16 июля 2020.
Гривна еще больше просела по отношению к евро. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 16 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,11 гривен, что на 3 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 16 копеек дороже и стоит сегодня 31,03 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 16 июля:

1 доллар США стоит 27,1190 гривен;

1 евро – 31,0309 гривен;

1 российский рубль – 0,3827 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,90 гривен, продажа 27,30 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,70 гривен, продажа 31,20 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 15 июля 2020 года.


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