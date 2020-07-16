Отношение украинцев к декоммунизации: статистика показала массовое недовольство

Свежая статистика показала, что большинство современных украинцев негативно относится к практике декоммунизации в Украине. 44% украинцев не одобряет переименование улиц и уход от старых коммунистических названий.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на данные исследования Фонда «Демократические инициативы».

Всего 30% украинцев продолжает поддерживать инициативу властей по декоммунизации. Еще 20% опрошенных граждан относятся безразлично к данному вопросу, а часть населения не определилась.

За декоммунизацию выступает лишь Западная Украина, там напротив 44% одобряют действия власти по декоммунизации. На Юге и Востоке примерно половина граждан относится к переименованиям с явным негативом.

Пожилое поколение относится к переименованиям более негативно, а молодое чаще выражает равнодушие к теме.

Стоит отметить, что опрос проводился во всех регионах Украины, кроме временно неподконтрольных. Исследование проходило в формате телефонного интервью со случайной генерацией номеров мобильных. В опросе участвовало 2000 украинцев, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, как сообщалось ранее, планы Путина по Крыму резко изменились: Песков объяснил, почему президент РФ неожиданно отказался от поездки.