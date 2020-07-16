Планы Путина по Крыму резко изменились: Песков объяснил, почему президент РФ неожиданно отказался от поездки

Глава Российской Федерации Владимир Путин практически в последний момент все же не решился ехать во временно оккупированный Крым. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков публично объяснил, почему Путин отказался от своих предыдущих слов и резко изменил планы.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Путин планировал сегодня, 16 июля, посетить Керчь. Он выражал желание лично принять участие в закладке новые боевых кораблей в Крыму. Теперь это событие перенесено на 20 июля.

Песков сообщил, что 16 июля Путин решил поработать в подмосковном Ново-Огарево и «дать импульс началу бюджетного процесса». Песков подчеркнул, что это «традиционное летнее занятие», от которого Путин не мог отказаться.

Почему руководство России заранее не смогло согласовать план действий Путина неизвестно. Никаких дополнительных причин данного казуса Песков не назвал, но отбрасывать вероятность их наличия, пожалуй, не стоит.

Напомним, как сообщалось ранее, эти объекты должны принадлежать нам – власть РФ провоцирует новый конфликт против Турции.