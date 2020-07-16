Российские военные заинтересовались мариупольским направлением: блогер рассказал, с какой целью в «ДНР» приехали «высокие гости» из Москвы

Ранее блогер «Вольнодумец» сообщал о том, что в так называемую «ДНР» прибыла группа россиян, численностью 20 человек. Как выяснилось, прибывшие в Донецк россияне оказались военными, которые приехали изучать позиции ВСУ на южном направлении.

Об этом пишет «Вольнодумец» в своем Telegram-канале, передает НБН.

Еще на прошлой неделе в оккупированный Донецк прибыли, по словам «Вольнодумца», «высокие гости из Москвы». Согласно информации, которую ранее узнал блогер, россияне «приехали для обсуждения экономических вопросов в «ДНР»». При этом «гостей» из Москвы охраняют 40 человек, а для поездок по «республике» им предоставляют дополнительную охрану.

«Для поездок по «ДНР» их дополнительно охраняют еще 3 группы российских военных. Сами понимаете, ради простых финансово-экономических экспертов, не отправляли бы три автобуса с охраной из Москвы», — пишет блогер.

По словам «Вольнодумца», прибывшие из Москвы на самом деле оказались военными, у которых еще, к слову, высокие звания. Блогер пишет, что российские кураторы, которые находятся в Донецке, приветствовали «гостей» из Москвы «здравия желаю товарищ полковник».

«По информации обслуживающего персонала гостиницы, в которой остановились москвичи, одна из групп состоит из троих полковников и двух подполковников», — пишет блогер.

«Вольнодумец» пишет, что, следовательно, напрашивается вывод, что «гости из Москвы» приехали точно не для того, чтобы решать «экономические проблемы «ДНР»».

Блогер пишет, что российские военные приехали изучать позиции ВСУ. «Вольнодумец» отметил, что особенно их интересует мариупольское направление.

«Одна из групп уехала в южном направлении: проверять мариупольское направление, которое их очень интересует и предупредили, что их не будет несколько дней», — пишет блогер.

Блогер пишет, что группа, которая изучает мариупольское направление, отсутствует по несколько дней, а вот те люди, которые изучают восточное направление, под вечер возвращаются в Донецк. По словам блогера, вечером представители делегации из Москвы бурно обсуждают в местном ресторане увиденное и услышанное. По слова автора публикации, от них так и «сыплется военная терминология».

Блогер пишет, что они говорят о «расстановке сил, укреплении позиций, тыловом обеспечении, боеприпасах, сколько надо времени, чтобы выдвинуться на 30 км.?»

Автор публикации пишет:

«Их истинная цель – это изучение позиций ВСУ, их укрепленность, глубина обороны, система связи и взаимодействия, тыловое обеспечение и др.», — пишет блогер.

Блогер пишет, что можно только догадываться какие цели преследуют россияне.

Ранее мы писали, что блогер «Вольнодумец» рассказал о дальнейших планах Путина по Украине.