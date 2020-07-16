Россия должна взять на себя ответственность за убийство военного медика на Донбассе — Евросоюз

Эскалация военного конфликта, убийство украинских военных, среди которых медик — это нарушение Минского и Нормандского процессов, отметили в Европейском Союзе. Отвечать за все эти нарушения должна Российская Федерация.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали, сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

«Мы ознакомились с докладом об убийстве троих украинских военных и ранении ещё двоих военных, которые совершили НВФ при поддержке России. В докладе указанно, что одним из погибших стал военный офицер-медик, который должен был эвакуировать тело погибшего. Эскалация военного конфликта, активные обстрелы и убийства прямо противоречат Минским соглашениям и решениям, принятым на Нормандском саммите в Париже 2019 года».

Пресс-секретарь добавила, что в ЕС ждут от России взятия на себя ответственности за обострение ситуации на Донбассе. В Евросоюзе также ожидают, что Российская Федерация применит свое влияние на боевиков ОРДЛО и, наконец-то, начнет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

Напомним, ранее мы писали, что боевики на Донбассе расстреляли медиков, которые эвакуировали тело погибшего военного.