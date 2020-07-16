Война на Донбассе: оккупанты снова открыли огонь по мирному населению

В течение 15 июля российские наемники продолжили интенсивные обстрелы позиций ВСУ. Помимо этого в очередной раз, за последние дни, НВФ обстреляли и мирный поселок на Донбассе.

Об этом, ссылаясь на штаб ООС, передает «НБН«.

Согласно утренней сводке за вчерашний день боевики псевдореспублик 12 раз обстреляли позиции украинских защитников в ООС. Для стрельбы противники использовали оружие, запрещенное Минскими соглашениями — минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрелами оккупантов оказались позиции ВСУ вблизи с Марьинки, Талаковки, Гнутового, Водяного, Авдеевки, Новолуганского, Орехового, Новотошкивского.

К счастью, впоследствии обстрелов оккупантов никто из военных ВСУ не пострадал.

Помимо этого террористы ОРДЛО в который раз позволили себе открыть стрельбу по мирному населенному пункту. По сообщениям штаба, из гранатометов противник обстрелял поселок Новолуганское. Один неразорванный боеприпас нашли на территории сельскохозяйственного предприятия. ГСЧС Украины будут утилизировать мину.

На каждый обстрел противника ВСУ давали соответствующий огневой ответ. В результате за прошедшие сутки было уничтожено двух оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 14 июля.