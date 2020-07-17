Лукашенко пишет кровью по асфальту: Невзоров о протестах в Беларуси

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров выступил с резкой критикой в адрес президента Лукашенко за его реакцию на массовые протесты в Беларуси.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Минск сегодня, протесты против политики Лукашенко нарастают. Фото: maxim-nm.livejournal.com.По мнению Невзорова, глава Беларуси продемонстрировал «истерические» выпады.

По словам журналиста, президент Лукашенко совершенно неправильно реагирует на протесты.

«Лукашенко пишет кровью по асфальту. И это та наскальная живопись, которая не должна быть финальной точкой в его биографии. Он доказал, что ОМОН – это лучший ретранслятор президентской истерики», — отметил Невзоров.

По мнению журналиста, Лукашенко так нервничает, потому что видит, что никакой любви у народа Беларуси к нему нет, и кресло под ним зашаталось.

Как выразился Невзоров, глава Беларуси мог бы уйти красиво, однако, как любой авторитарный правитель не умеет этого делать.

«Но вот диктаторы, козлы, они потому и диктаторы, что уходить не умеют», — резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Лукашенко не вечны, к чему следует готовиться диктаторам.