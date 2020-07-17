Путин и Лукашенко не вечны, к чему готовиться диктаторам: Андрей Зубов

Выросло новое поколение, весь мир охвачен паутиной интернета, сегодня и русские и белорусы знают, как живут люди в соседних странах, и поэтому больше не хотят жить по-старому.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Своим мнением о последних событиях в России и Беларуси поделился известный российский историк, политолог и религиовед Андрей Зубов.

По его словам, диктаторы могут преуспеть, если при их правлении люди почувствовали улучшение своей жизни, стали богаче и достойнее. И тогда народу нравится, что их страну боятся – значит уважают.

Но когда в стране деградация экономики, попирание достоинства граждан, когда весь мир смеется и презирает, на что рассчитывать диктатору.

Население страны в сотни и тысячи раз превышает, численность нацгвардейцев и полиции. Да и у этих блюстителей порядка также есть родственники, которые страдают, как и все остальные, и доходы у них не заоблачные.

И вот после России Беларусь. Как отмечает Зубов, он с восхищением смотрит на граждан соседней страны, у которых лопнуло терпение от оскорбительных манипуляций с кандидатами на президентский пост, творящиеся в стране.

Александр Лукашенко, подобно Путину, тоже решил править вечно. Но ничего вечного в мире не бывает, а в политике и подавно.

Как отмечает политолог, лозунгом сегодняшнего дня должен стать – честные выборы под контролем граждан.

«Если этот лозунг удастся осуществить – создать независимые комиссии, восстановить снятых кандидатов, то тиранопад начнется буквально в ближайшие недели», — подытожил Зубов.

Ранее сообщалось о том, что в России Хабаровск взорвался массовыми протестами.