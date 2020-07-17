Шахтеров из ОРДЛО призывают к массовым протестам против «властей республик»

В интернете снова начали появляться призывы к шахтерам из «Л/ДНР» выходить на массовый бунт, ведь ситуация, которая происходит на оккупированной территории, выходит за всякие рамки.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

Здесь сообщают, что горняков из ОРДЛО снова призывают выйти на протесты. Организаторами протеста выступают такие организации как «Независимый профсоюз шахтеров», «Рабочая партия Донбасса» и «Забастовочный комитет»:

«Но особого доверия к этим организациям нет. Да и большинство шахтёров не горят желанием выходить на протесты. Хотя для них есть много оснований: задержка зарплат, закрытие шахт, странные планы «модернизации»».

Источник пишет, что только в «ЛНР» без работы остались тысячи горняков, а «власти» лишь издеваются над ними, предлагаю работу в ЖКХ за копейки:

«Организаторы протестов призывают шахтеров выдвинуть такие требования: закрыть копанки, поднять зарплату к 50 000 рублям, проиндексировать зарплаты, бесплатные спецодежду и обувь на каждый сезон. В листовках указывается, что протест должен быть всеобщим, ведь сейчас одни шахтеры протестуют, а другие продолжают горбатиться на капиталистов».

Напомним, ранее мы писали, что в «ЛНР» могут начаться новые шахтерские протесты.