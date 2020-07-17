Украинцев ожидает значительное повышение пенсий в 2021 году

В 2021году украинским пенсионерам обещают повышение пенсий в три этапа.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

1 марта 2021 года будет очередная индексация пенсий, а 1 июля и 1 декабря пенсии автоматически будут пересмотрены в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Эту информацию сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%», – отметила она.

По словам министра, если позволит экономическая ситуация, эти этапы могут быть приближены по срокам.

Кстати, в декабре текущего года Пенсионным фондом также будет проведен автоматический перерасчет пенсий, в связи с изменением прожиточного минимума. Как отметила Лазебная, на конец 2020 года средняя пенсия в Украине составит 3 500 гривен.

Ранее сообщалось о том, как размер пенсии зависит от стажа.