Война на Донбассе: трое украинских военных получили ранение, ещё один — боевое поражение

За вчерашний день, 16 июля, боевики непризнанных республик более десятка раз нарушили режим тишины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Как сообщается в утренней сводке, 16 июля террористы ОРДЛО 13 раз открывали огонь в сторону украинских защитников. Противник, нарушая Минские соглашения, использовал для стрельбы артиллерийские системы, минометы, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы были совершены неподалеку Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутового, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехового.

Впоследствии обстрелов террористов, ранение получили трое украинских военных и ещё один получил боевое поражение.

Обстрелы НВФ не остались без соответствующей реакции от ВСУ: украинские военные ответным огнем заставили противника прекратить провокации. В разведке сообщают, что в результата ответного огня ВСУ ликвидировали одного оккупанта и ещё одного — ранили.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 15 июля.