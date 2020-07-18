Пенсионерам готовят выплаты: Пенсионный фонд распространил срочное сообщение
Пенсионный фонд Украины распространил важное сообщение о том, что Кабмин выделил несколько миллиардов гривен для предоставления выплат украинским пенсионерам.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
В ПФУ уточнили, что речь идет о пенсионерах, которые сумели заработать только социальный стаж, согласно постановлению Кабинета министров №909.
«На пенсионные выплаты направлены 3,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Всего с начала июля на выплату пенсий Пенсионный фонд выделил 29,5 млрд гривен, что составляет 75,2% от необходимой суммы.
Также в ПФУ сообщили, что выплаты пенсионерам будут осуществляться в соответствии с установленным порядком.
Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидает значительное повышение пенсий.