Пенсионерам готовят выплаты: Пенсионный фонд распространил срочное сообщение

Главное Общество
Ник Петров0
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Пенсионный фонд Украины распространил важное сообщение о том, что Кабмин выделил несколько миллиардов гривен для предоставления выплат украинским пенсионерам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Новые выплаты пенсионерам.
В ПФУ сообщили, какие выплаты готовят пенсионерам в июле. Фото: vesti-ua.net.

В ПФУ уточнили, что речь идет о пенсионерах, которые сумели заработать только социальный стаж, согласно постановлению Кабинета министров №909.

«На пенсионные выплаты направлены 3,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Всего с начала июля на выплату пенсий Пенсионный фонд выделил 29,5 млрд гривен, что составляет 75,2% от необходимой суммы.

Также в ПФУ сообщили, что выплаты пенсионерам будут осуществляться в соответствии с установленным порядком.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидает значительное повышение пенсий.


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