Самый полезный алкоголь: что и сколько можно пить хоть каждый день без вреда для здоровья

Ученые сделали свои выводы и доказали, что умеренное употребление алкоголя гораздо лучше, чем полный отказ от него.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Если раньше разговоры велись только о вреде алкогольных напитков для организма человека, то сейчас, на основании многих исследований в разных странах, ученые пришли к выводу, что частое употребление умеренных доз алкоголя гораздо полезнее, че не пить совсем или напиваться один раз в неделю до беспамятства, как некоторые практикуют.

Так какая же польза от употребления алкогольных напитков?

Исследования показали, что употребление умеренных доз алкоголя намного снижает риск возрастной деменции, или иными словами, старческого слабоумия. Люди, принимающие алкоголь, живут дольше непьющих. Также алкоголь снижает стресс, способствует нормализации давления, улучшает работу иммунной системы человека.

Даже одно из исследований британских ученых показало, что полный отказ от спиртного повышает риск преждевременной смерти. К такому выводу ученые пришли после 20 лет наблюдений за группой из 2 000 человек в возрасте 55 лет и старше.

За это время в группе непьющих ушли из жизни 69%, а из тех, кто пил умеренно умерло только 41%.

Под умеренными дозами имеется в виду 1-2 порции алкоголя для женщин и 2-4 порции для мужчин.

Стандартная порция алкоголя означает 10 граммов чистого спирта.

Пример расчета дозы алкоголя (величины приблизительные):

1 банка пива (330 мл) крепостью 5% x 0,79 = 13 г чистого спирта;

1 бокал вина (140 мл) крепостью 12% x 0,79 = 13,3 г чистого спирта;

1 рюмка крепкого алкоголя (40 мл) крепостью 40% x 0,79 = 12,6 г чистого спирта.

0,79 — коэффициент преобразования в спирт.

Главный совет — алкоголь нужно распределять равномерно: 1-2 или 2-4 порции в день, а не напиваться по пятницам.

Ранее сообщалось о том, что алкоголь защищает от многих болезней.