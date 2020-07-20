Этого недостаточно для качественной работы — нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Депутат от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов считает, что зарплата у нардепов слишком маленькая, чтобы они качественно работали.

Об этом Галина Третьякова рассказала в интервью «Громадскьому«, пишет «НБН«.

«Зарплата народного избранника — это не только для него. Она же небольшая… Не побоюсь сказать, что они слишком маленькая, чтобы обеспечивать качественную работу нардепов.».

Нардеп поделилась, что в среднем зарплата депутатов ВР 42 тысячи гривен. Но когда вычитают налоги остается 32-35 тысяч. Всё зависит от того, брал ли депутат отгулы:

«Зарплату начисляют очень странно… Авансов нет, берем всю сумму раз в месяц. Один раз в месяц, с 10 по 15 число приходят деньги и ты просто не успеваешь сформировать свои расходы».

Помимо этого, политик недовольна тем, что у неё нет личного помощника, который бы составлял графики встреч и обрабатывал корреспонденцию:

«Депутатам, каждому депутату, надо иметь различную поддержку: юридическую, организационную… Надо контролировать то, что пишут СМИ. Помимо этого, должен быть ещё и помощник, который будет составлять твое расписание. Если у кого-то есть такие помощники, то им выделяют 42 тысячи на 4 людей. А это очень мало».

Напомним, ранее Третьякова прокомментировала свое выражение о «детях низкого качества».