Российская певица Zivert, которая выступала в аннексированном Крыму, собралась с концертами в Украину: организаторами её выступлений стали «Квартал Концерт»

Народная избранница от фракции «Голос» Соломия Бобровская сообщила, что в Украину снова хотят попасть «крымские гастролеры». Но ещё больше её возмущает тот факт, что организацией концертов для таких артистов в Украине занимается компания, отношения к которой имеют люди из ОПУ.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Бобровской.

«Певица Zivert, которая выступала в аннексированном Крыму, чем нарушила наше законодательство, хочет дать концерты в Украине. Больше всего в этой ситуации меня возмущает тот факт, что организовывает её выступления компания «Квартал Концерт»».

По словам Бобровской, с данной компанией повязаны едва ли не первые лица государства, а именно помощник президента Сергей Шефир, замглавы ОП Сергей Трофимов и нардеп от «СН» Максим Ткаченко:

«Отличная собралась компания. Они достойно представляют идеологию президента «нужно просто перестать стрелять». Видимо, в их мировоззрении, если «перестать стрелять», то можно продолжать работу с россиянами, наплевав на Украину и президента».

Нардеп добавила, что уже отправила запрос по поводу концертов Zivert в Госпогранслужбу Украины:

«Интересно, здесь тоже посчитают, что нарушать законы Украины — это норма?».

Напомним, ранее мы писали, что российский певец Александр Серов просит прощение за концерты в аннексированном Крыму.