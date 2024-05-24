О том, что в соответствии с информацией, предоставленной агентами украинского подполья, пятничной ночью в Крыму был «утилизирован» важный вражеский объект, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, исходя из предварительных сведений, речь идет об эффективном поражении узла связи военной части под номером 28735, размещенной в Алуште. Данная часть армии Путина является важнейшим пунктом связи и координации/управления сил РФ.

Впрочем, по мнению оккупационных «властей» Крыма, в ночь на 24 мая были сбиты 3 ракеты ATACMS над полуостровом. При этом, российский мониторинг насчитал более 10 ракет, 7 из которых, судя по всему, и справились с намеченными целями.

Ранее мы писали о том, что спутник зафиксировал потери авиации РФ на аэродроме «Кущевская» после удара 19 мая.