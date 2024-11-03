Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), не менее 1 200 объектов различной недвижимости, расположенной на территории временно оккупированного Крымского полуострова было «отжато» захватчиками в пользу российских «властей».

В частности, стоимость вышеописанной инфраструктуры, которой теперь распоряжается государство-террорист и его гауляйтеры, составляет 4,6 млрд рублей (около 2 млрд гривен). При этом, такой объем недвижимости россияне «национализировали» на протяжении только текущего года.

Отметим, что местный гауляйтер Сергей Аксенов заявил — все данное имущество ранее принадлежало или бизнесменам Украины, или тем, кто «недружественно» настроен к действиям страны-агрессора.

Таким образом, сейчас крупнейшие активы на Крымском полуострова являются либо собственностью РФ, либо оперативно проданы новым «хозяевам». В большинстве своем, речь идет о курортных комплексах и объектах коммерческого назначения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка объясняла, как удары ВСУ по Крыму влияют на военный потенциал РФ.