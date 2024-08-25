Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикер ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, озвученное в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН», указанный логистический объект весьма плотно охраняется «второй армией мира».

По словам Плетенчука, несмотря на то, что у российско-оккупационных войск фактически нет необходимой надводной/морской составляющей для усиления обороны Крымского моста, «освободители» стараются встраивать другие механизмы, которые, принципиально, смогут «компенсировать отсутствие кораблей в море».

В частности, дело касается развития разнообразных гидротехнических сооружений, понтонов, барж, и различных непонятных конструкций, которые россияне размещают вдоль моста, не считая постоянного воздушного присутствия авиации, прикрывающей этот объект.

Плетенчук резюмировал:

…Они этот объект, конечно, пытаются максимально защитить.

Ранее мы писали о том, что в ВМС сообщали, была ли 24 августа угроза ракетных ударов РФ со стороны Черного и Азовского морей.