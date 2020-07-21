Этим знакам Зодиака крупно повезет в конце июля: прогноз от Павла Глобы

Павел Глоба представил гороскопы тех знаков Зодиака, которым конец июля обещает крупное везение и удачу.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

На этих Зодиаков удача прольется щедрым дождем.

Лев

Для Львов в конце июля Вселенная обещает много счастья и удачи. Они всегда полны сил и позитивных эмоций, и в этот период, проявив активность, смогут достичь успехов в самых сложных проектах. Из множества предложений Львам нужно смело браться за самые сложные. Итогом будет накопленный положительный опыт, знакомство с влиятельным человеком и новое сотрудничество.

Дева

Kонец июля будет очень благоприятным и удачным периодом для Дев. Ведь именно сейчас звезды готовы их вознаградить за все усилия, потраченные ранее. Девам следует запомнить, что удача повернулась к ним лицом и смелее проявлять активность в деловой сфере, и даже не бояться идти на риск. Везение представителей этого знака Зодиака ожидает и в личной жизни. Появятся шансы для устранения разногласий в семье, а одиноким Девам гарантированы новые приятные отношения.

Стрелец

Стрельцам последняя неделя июля идеально подойдет для хорошего карьерного рывка. Им астрологический прогноз предлагает сконцентрироваться и все силы направить на профессиональное развитие. Стрельцам следует участвовать в перспективных проектах и даже попробовать развить собственный бизнес. И у них все получится.

Kозерог

Перед Козерогами в конце июля откроются новые перспективы, в которых обязательно будет сопутствовать удача. Судьба распахнет перед ними двери, поэтому необходимо сконцентрировать усилия и направить их на достижение своих заветных целей. Любой выбор средств для достижения желаемого, будет поддержан астрологическим прогнозом.

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