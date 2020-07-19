Ситуация на Донбассе приобретает признаки неуправляемого коллапса: Казанский

Угольная промышленность в оккупированной части Донбасса находится на стадии полного развала.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Оккупационные власти прекращают работу на шахтах и лишают работы тысячи горняков.

Проблему, которую замалчивают сепаратисты в СМИ, осветил представитель от Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский на своем Тelegram-канале.

По его информации, только на предприятии «Макеевуголь» за первое полугодие 2020 года уровень добычи угля сократился в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«На «Макеевугле» план выполняется лишь на 48%. И это при том, что этот план и так занижен. Крах угольной отрасли приобретает признаки неуправляемого коллапса», — констатировал Казанский.

Ранее сообщалось о том, что названы условия России для прекращения конфликта на Донбассе.