Террорист «Максим Плохой» позвонил журналисту Бутусову: чего потребовал захватчик

Известный украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что буквально час назад ему позвонил луцкий террорист «Максим Плохой» и озвучил новые требования.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Бутусова.

«Террорист заявил, что у него есть много оружия и взрывчатка. Люди, которых он держит в заложниках напуганы и серьезно воспринимают его угрозы. Он заставляет людей со своих телефонов звонить в СМИ».

От СМИ же террорист требует, чтобы те распространили его требования, а также хочет, чтобы все журналисты приехали на место происшествия:

«Я ему сказал, что готов приехать, но при условии, что он отпустит детей и женщин. Он ответил, что подозревает меня в том, что я полицейский и бросил трубку».

Напомним, ранее мы писали, что в Луцке мужчина взял людей в заложники.