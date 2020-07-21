Требования луцкого террориста будут частично выполнять — источник

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко обзванивает людей, к которым обратился «Максим Плохой», чтобы они выполнили его требования.

Захват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке. Фото — 24tv.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Кирилл Тимошенко взялся за выполнение требований луцкого террориста. Сейчас он звонит всем, кого перечислил террорист… Правоохранители требу.ют, чтобы за выполнения требований он выпустил женщин и детей. Переговорщики хотя, чтобы за одно выполненное условие он выпускал 1-2 людей».

Требование террориста такое: чтобы первые лица государства, судьи, прокуроры, предстоятели церквей и олигархи записали видео, на которых признают себя террористами.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Луцке террорист захватил заложников.


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