В Луцке открыли стрельбу по офису Нацполиции, где пребывает Аваков

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В Луцке, где террорист захватил в заложники автобус с людьми, открыли стрельбу по зданию Главного управления Нацполиции в Волынской области. Сообщается, что внутри помещения пребывает глава МДВ Украины Арсен Аваков.

Выстрел в окно офиса Нацполиции
Выстрел в окно офиса Нацполиции. Фото — volyn.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНАИН«.

О выстрелах сообщила начальник сектора коммуникации Ольга Бузулук. Она рассказала, что помещение находится неподалеку Театральной площади, где расположен автобус с заложниками.

Как видно на фото, неизвестный выстрелил в окно второго этажа.

Напомним, ранее мы писали, что требования луцкого террориста будут частино выполнять.


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