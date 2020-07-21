В Луцке открыли стрельбу по офису Нацполиции, где пребывает Аваков

В Луцке, где террорист захватил в заложники автобус с людьми, открыли стрельбу по зданию Главного управления Нацполиции в Волынской области. Сообщается, что внутри помещения пребывает глава МДВ Украины Арсен Аваков.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНАИН«.

О выстрелах сообщила начальник сектора коммуникации Ольга Бузулук. Она рассказала, что помещение находится неподалеку Театральной площади, где расположен автобус с заложниками.

Как видно на фото, неизвестный выстрелил в окно второго этажа.

Напомним, ранее мы писали, что требования луцкого террориста будут частино выполнять.