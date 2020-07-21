Захарченко бы их вышвырнул – один из «чиновников ДНР» серьезно оскорбил жителей «республики»

Так называемый «председатель общественной палаты ДНР» Александр Кофман в социальных сетях оскорбил жителей ОРДЛО, которые недовольны тем, что после прибытия в «республику» они должны пройти обсервацию. Кофман назвал жителей «ДНР»«трупными червями».

Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

«Председатель общественной палаты ДНР» Александр Кофман в соцсетях начал оскорблять жителей «республики», которые пожаловались на то, что после прибытия на оккупированную территорию Донецкой области, они должны пройти обсервацию.

Информационный ресурс из ОРДЛО «Донбасский кейс» сделал скриншот комментария «чиновника ДНР», где он оскорбил жителей «республики». Жителей оккупированной Донецкой области, Кофман назвал «трупными червями». Но и на этом «чиновник ДНР» не остановился. Он заявил, что убитый «экс-глава ДНР» Александр Захарченко «вышвырнул бы таких людей» да еще и без права возвращения.

«Сашка (Александр Захарченко. ред.) бы таких вышвырнул бы без права возвращения», — написал Кофман.

А вот нынешняя «власть республики», по словам Кофмана, «цацкается» с жителями «республики».

Ресурс, который сделал скриншот комментария Кофмана, пишет, что «чиновнику» «не до реальных проблем жителей ОРДЛО».

«Так реагировать на жалобы населения, которому в последнее время и так приходится несладко, уже само по себе странно. Как бы там ни было, скандал опять на лицо», — пишет ресурс.

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