Активизация магнитных бурь: астрофизики предупредили об опасном дне 31 июля

По прогнозу астрофизиков, 31 июля будет самый опасный день июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news-fancy.com.

Данный прогноз был опубликован Лабораторией астрономии Солнца. По словам специалистов, в ближайшие дни светило будет вести себя спокойно, однако 31 июля ожидается активизация процессов на Солнце.

Сильные вспышки на Солнце очень опасны для нашей планеты. Они излучают потоки очень горячего ионизированного газа, которые являются источниками ветров.

И хотя солнечные ветра не добираются до земной поверхности, так как их не пропускает магнитосфера Земли, однако эти потоки сильно раскачивают магнитное поле нашей планеты.

При этом возникают, так называемые магнитные бури. В эти дни люди, страдающие метеозависимостью, могут ощущать заметное ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 22 июля 2020 года.