Как прожить на одну пенсию в Украине: Минсоцполитики представило необычный ответ

Николай Шамбир, занимающий пост советника министра социальной политики представил свои рассуждения касательно того, как пенсионеру прожить на государственные выплаты. По его словам, необходимо пользоваться программой субсидий, которая рассчитана на покрытие серьезных денежных проблем.

Об этой информации сообщил Шамбир в эфире одного из украинских телеканалов, передает «НБН» со ссылкой на «Главком».

Отмечается, что в начале программы пенсионерка решила пожаловаться замминистра, что ее пенсия составляет около 2700 гривен. Она сообщила, что большая часть финансовых средств уходит на оплату коммунальных услуг. Именно она задала вопрос о том, как может человек прожить на эти средства.

«Следовало бы разделять вопрос пенсий и квартир. В Украине существует программа субсидий, согласно которой квартирная плата должна быть не более 15% среднемесячного дохода гражданина. Если есть выплаты больше этих показателей, значит назначается субсидия. Она определяется в индивидуальном порядке, поэтому нужно делать просчеты в любом случае. Однако уровень примерно такой. Именно поэтому не стоит говорить о том, что оплата за квартиру достигает более 15%», — заявил Шамбир.

Кроме того, советник министра сообщил о том, что по пенсиям и квартирам есть две разные программы, которые были созданы как раз для более комфортной жизни граждан Украины.

Других подробностей Шамбир не сообщил, однако его слова стали обсуждаться в соцсетях пользователями. Некоторые посчитали такие заявления сомнительными, поскольку в вышеупомянутых системах есть свои «подводные камни».

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