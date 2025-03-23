Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в текущем году коэффициент поднятия размера вышеуказанных выплат составляет 1,115 (основывается на общегодовой инфляции и росте усредненной зарплаты — 11,15 процента).

В ПФУ отмечают, что размер увеличенной выплаты определяется в индивидуальном порядке, и зависит от суммы базовой страховой компенсации. В частности, максимальная сумма такой ежемесячной выплаты составляет 4 минимальные зарплаты («минималки»), и равняется 32 000 гривен (8 000 гривен умножить на 4).

При этом, предельный размер увеличения после индексирования — не более 1 500 гривен. Кроме того, процесс перерасчета проходит автоматически, без необходимости личного/дополнительного обращения получателей, но начисление увеличенных страховых выплат начнется лишь с апреля этого года.

Ознакомиться с результатами перерасчета можно в персональном кабинете на web-портале э-услуг ПФУ, перейдя по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что ПФУ раскрывал, как в Украине выросла средняя зарплата, необходимая для расчета пенсии.