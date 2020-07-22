Новые правила перехода через КПВВ на Донбассе: Украина ввела ряд важных изменений

В Украине утвердили нововведения, которые обязаны придерживаться все, кто проходит через КПВВ на территории Донбасса. Утвержден новый перечень и объемы всех товаров, что перемещаются через линию разграничения.

Об этой информации сообщила Lenta.ua, передает «НБН».

Отмечается, что предыдущий перечень, утвержденный в 2019 году, признали устаревшим, утратившим силу. В Правительстве уже успели утвердить новый перечень, согласно которому запрещено перевозить с собой оружие. То же самое касается боеприпасов, дронов, порнографии, более 3 неименных карт для оплат, больше 1 комплекта шин, больше 200 сигарет или 50 сигар, больше пяти литров пива, более 2 литров вина или более 1 литра крепких напитков, содержание спирта которых достигает больше 22 градусов.

Однако на этом новые ограничения не заканчиваются. В Украине также запретили перевозить финансовые средства из так называемых «Л/ДНР» до 50 000 гривен или же эквивалентную сумму в валюте без соответствующих документов о происхождении данных средств. Данную сумму можно будет вывести только в случае если человек согласовывает свои действия с координационным центром.

Также нельзя перевозить наличку более 50 000 гривен из контролируемых Украиной территорий на временно-оккупированную землю. Хотя при этом раньше можно было без соответствующей документации ввести до 20 000 гривен.

Напомним, Зеленский собрался ехать на Донбасс: президент Украины принял важное решение.