Система субсидий в Украине будет работать в полной мере: Шмыгаль

На заседании Кабинета министров 22 июля рассматривался вопрос о подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на epravda.com.ua.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина к сезону подготовилась на 50%.

Вместе с тем, Шмыгаль сообщил о том, что в осенне-зимний период система субсидий будет полностью обеспечивать потребности малообеспеченных граждан.

«Система субсидий будет работать в полной мере, и мы будем выполнять все соответствующие обязательства государства перед гражданами», — пообещал премьер.

Следует напомнить, что ранее правительством Украины было выделено шесть миллиардов гривен для оказания помощи тем, кто лишился работы в связи с карантином. Таких украинцев насчитывается около 2 миллионов человек.

Размер помощи составит от 600 до 8 000 гривен, в зависимости от последнего места работы и периода, временного отсутствия работы.

Ранее сообщалось о том, когда, кому и сколько добавят к пенсии.