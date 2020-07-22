Стало известно, какие проблемы возникли у переселенцев из-за карантинных ограничений: результаты соцопроса

Социологическая компания InMind решила выяснить, как пандемия коронавируса и карантинные ограничения повлияли на жизнь внутренне перемещенных лиц. Согласно, результатам социологического опроса, который компания провела среди переселенцев, выяснилось, что главной проблемой для переселенцев являются закрытие контрольно-пропускные пункты на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Социологическая компания InMind провела соцопрос среди внутренне перемещенных лиц, с целью выяснить, какие проблемы для переселенцев стали во время пандемии коронавируса и карантинных ограничений, наиболее острыми.

Как выяснилось, одной из главных проблем переселенцев стали закрытые КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Закрытие КПВВ являются настоящей проблемой для 61% участников социологического опроса. 59% среди тех, кто принял участие в соцопросе, заявили, что из-за карантинных ограничений их экономическое положение ухудшилось. Кроме того, 49% респондентов заявили, что им стало сложно платить за аренду жилья и коммунальные услуги.

А вот психологические проблемы, такие как депрессия и тревожность беспокоят 47% респондентов. Еще 28% участников соцопроса заявили, что настоящей проблемой для них стала потеря работы.

Стоить отметить, что социологический опрос проводился в мае-июне 2020 года, в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

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