О том, что только 14 процентов граждан Германии продолжают верить в победу Украины в войне с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на результаты опроса социологического института INSA, опубликованные в Telegram-канале издания BILD am SONNTAG.

Следует отметиться, что в соответствии с данными идентичного исследования, проведенного социологами около 1 года назад, в тот момент 20 процентов немцев были уверены в победе Украины, и лишь 17 процентов — России. В частности, на данный момент, 26 процентов немцев полагает — в войне выиграет Кремль, а только 14 процентов — победу одержит Банковая. Впрочем, основная часть респондентов (47 процентов), как и ранее, считают — ни одна сторона не победит.

Кроме того, в течение 1 года изменилось и то, как немецкие граждане оценивают политику властей ФРГ касательно поддержки Украины: в феврале прошлого года, 49 процентов подчеркивали — текущих действий недостаточно, а 35 процентов уверяли в обратном. Сейчас же, 42 процента вполне удовлетворены степенью поддержки, а 40 процентов — ответили отрицательно.

Фото — t.me/BILD_Russian

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