Украина ничего не решает: в «ЛНР» хотят видеть на переговорах в Минске представителей США

«Военный эксперт» так называемой «ЛНР» Андрей Марочко заявил, что всеми действиями Украины руководят из США. А поэтому, смысла о чем то договариваться с Украиной нет.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

По его мнению, «США оккупировали Украину» и приказывают, что делать в той или иной ситуации:

«Поэтому «республикам» уже не выгодно общаться с Украиной в рамках «минска». Нужно пересмотреть Минские договоренности и вместо Украины усадить за стол переговоров США… Ведь именно Вашингтон диктует Украине что и как надо делать».

Напомним, ранее мы писали, что в «ЛНР» могут начаться новые протесты.