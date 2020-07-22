Защита Донбасса от агрессии: в «ДНР» объяснили, зачем жителям ОРДЛО российские паспорта

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Эдуард Басурин, представитель «народной милиции ДНР» рассказал, что жители оккупированных территорий получают российские документы для того, чтобы защитить себя от украинской агрессии.

Паспорта "ДНР" и РФ
Паспорта «ДНР» и РФ. Фото — obzor.io

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Одному из ресурсов, подконтрольных «ДНР», Басурин сообщил, что:

«То, что жители Донбасса получают российские документы, в какой-то мере помогает им сдерживать украинскую агрессию. Потому что здесь больше не живут украинцы, а граждане России. И если захотят пойти на эскалацию, то Россия будет обязана давать симметрический ответ. И в Киеве это понимают».

Напомним, ранее мы писали, что российский паспорт уже получили более 100 000 жителей «ДНР».


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