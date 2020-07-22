Защита Донбасса от агрессии: в «ДНР» объяснили, зачем жителям ОРДЛО российские паспорта

Эдуард Басурин, представитель «народной милиции ДНР» рассказал, что жители оккупированных территорий получают российские документы для того, чтобы защитить себя от украинской агрессии.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Одному из ресурсов, подконтрольных «ДНР», Басурин сообщил, что:

«То, что жители Донбасса получают российские документы, в какой-то мере помогает им сдерживать украинскую агрессию. Потому что здесь больше не живут украинцы, а граждане России. И если захотят пойти на эскалацию, то Россия будет обязана давать симметрический ответ. И в Киеве это понимают».

Напомним, ранее мы писали, что российский паспорт уже получили более 100 000 жителей «ДНР».