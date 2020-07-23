Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 23 июля
В Украине за вчерашний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 856 человек. В мире же, опасный вирус подхватили более чем 15,3 миллиона человек.
Об этом передает «НБН«.
Согласно последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 856 людей. Теперь общее число зараженных в стране выросло к 61 851. Из них:
- умерли — 1 551 (+17 за день)
- выздоровели — 34 000 (+ 828 за день)
- продолжают лечение — 26 300
Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:
- Львовская область — 8 462 (+ 109)
- г. Киев — 7 287 (+ 112)
- Черновицкая область — 5 433 (+ 39)
- Ровенская область — 5 303 (+ 71)
- Закарпатская область — 4 641 (+ 63)
- Ивано-Франковская область — 3 765 (+ 76)
- Волынская область — 3 401 (+ 42)
- Киевская область — 3 391 (+ 32)
- Харьковская область — 3 203 (+ 64)
- Одесская область — 2 691 (+ 31)
- Тернопольская область — 2 548 (+ 40)
- Винницкая область — 2 416 (+ 52)
- Житомирская область — 1 644 (+ 20)
- Днепропетровская область — 1 275 (+ 15)
- Хмельницкая область — 1 008 (+ 14)
- Черкасская область — 870 (+ 17)
- Донецкая область — 818 (+ 5)
- Запорожская область — 700 (+ 9)
- Кировоградская область — 689 (+ 1)
- Черниговская область — 667 (+ 13)
- Николаевская область— 530 (+ 3)
- Сумская область — 393 (+ 10)
- Полтавская область — 371 (+ 11)
- Херсонская область — 218 (+ 1)
- Луганская область — 116 (+ 6)
Лидерами по приросту заболевших остаются Киев (+112), Львовская (+ 109), Ивано-Франковская (+76) и Ровенская (+ 71) области. За вчерашний день коронавирус был выявлен во всех украинских регионах.
Тем временем в мире COVID-19 подтвердили у 15 380 140 человек (+ 280 592 за день). Из них:
- умерли — 630 434 (+ 10 738 за день)
- вылечились — 9 355 528 (+ 239 251 за день)
Больше всего зараженных коронавирусом в таких странах как:
- США — 4 100 875
- Бразилия — 2 231 871
- Индия — 1 239 693
- Россия — 789 190
- ЮАР — 394 948
- Перу — 366 550
- Мексика — 362 247
- Чили — 336 402
- Испания — 314 631
- Великобритания — 296 377
- Иран — 281 413
- Пакистан — 269 191
- Саудовская Аравия — 258 156
- Италия — 245 032
- Турция — 222 402
- Колумбия — 218 428
- Франция — 215 605
- Бангладеш — 213 254
- Германия — 204 470
- Аргентина — 141 900
- Канада — 113 790
- Катар — 107 871
Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели 225 беременных.