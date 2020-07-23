Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 23 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине за вчерашний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 856 человек. В мире же, опасный вирус подхватили более чем 15,3 миллиона человек.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — suspilne.media

Об этом передает «НБН«.

Согласно последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 856 людей. Теперь общее число зараженных в стране выросло к 61 851. Из них:

  1. умерли — 1 551 (+17 за день)
  2. выздоровели — 34 000 (+ 828 за день)
  3. продолжают лечение — 26 300

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:

  • Львовская область — 8 462 (+ 109)
  • г. Киев — 7 287 (+ 112)
  • Черновицкая область — 5 433 (+ 39)
  • Ровенская область — 5 303 (+ 71)
  • Закарпатская область — 4 641 (+ 63)
  • Ивано-Франковская область — 3 765 (+ 76)
  • Волынская область — 3 401 (+ 42)
  • Киевская область — 3 391 (+ 32)
  • Харьковская область — 3 203 (+ 64)
  • Одесская область — 2 691 (+ 31)
  • Тернопольская область — 2 548 (+ 40)
  • Винницкая область — 2 416 (+ 52)
  • Житомирская область — 1 644 (+ 20)
  • Днепропетровская область — 1 275 (+ 15)
  • Хмельницкая область — 1 008 (+ 14)
  • Черкасская область — 870 (+ 17)
  • Донецкая область — 818 (+ 5)
  • Запорожская область — 700 (+ 9)
  • Кировоградская область — 689 (+ 1)
  • Черниговская область — 667 (+ 13)
  • Николаевская область— 530 (+ 3)
  • Сумская область — 393 (+ 10)
  • Полтавская область — 371 (+ 11)
  • Херсонская область — 218 (+ 1)
  • Луганская область — 116 (+ 6)

Лидерами по приросту заболевших остаются Киев (+112), Львовская (+ 109), Ивано-Франковская (+76) и Ровенская (+ 71) области. За вчерашний день коронавирус был выявлен во всех украинских регионах.

Тем временем в мире COVID-19 подтвердили у 15 380 140 человек (+ 280 592 за день). Из них:

  1. умерли — 630 434 (+ 10 738 за день)
  2. вылечились — 9 355 528 (+ 239 251 за день)

Больше всего зараженных коронавирусом в таких странах как:

  • США — 4 100 875
  • Бразилия — 2 231 871
  • Индия — 1 239 693
  • Россия — 789 190
  • ЮАР — 394 948
  • Перу — 366 550
  • Мексика — 362 247
  • Чили — 336 402
  • Испания — 314 631
  • Великобритания — 296 377
  • Иран — 281 413
  • Пакистан — 269 191
  • Саудовская Аравия — 258 156
  • Италия — 245 032
  • Турция — 222 402
  • Колумбия — 218 428
  • Франция — 215 605
  • Бангладеш — 213 254
  • Германия — 204 470
  • Аргентина — 141 900
  • Канада — 113 790
  • Катар — 107 871

Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели 225 беременных.


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