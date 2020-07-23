Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 23 июля

В Украине за вчерашний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 856 человек. В мире же, опасный вирус подхватили более чем 15,3 миллиона человек.

Об этом передает «НБН«.

Согласно последним данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 856 людей. Теперь общее число зараженных в стране выросло к 61 851. Из них:

умерли — 1 551 (+17 за день) выздоровели — 34 000 (+ 828 за день) продолжают лечение — 26 300

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве:

Львовская область — 8 462 (+ 109)

г. Киев — 7 287 (+ 112)

Черновицкая область — 5 433 (+ 39)

Ровенская область — 5 303 (+ 71)

Закарпатская область — 4 641 (+ 63)

Ивано-Франковская область — 3 765 (+ 76)

Волынская область — 3 401 (+ 42)

Киевская область — 3 391 (+ 32)

Харьковская область — 3 203 (+ 64)

Одесская область — 2 691 (+ 31)

Тернопольская область — 2 548 (+ 40)

Винницкая область — 2 416 (+ 52)

Житомирская область — 1 644 (+ 20)

Днепропетровская область — 1 275 (+ 15)

Хмельницкая область — 1 008 (+ 14)

Черкасская область — 870 (+ 17)

Донецкая область — 818 (+ 5)

Запорожская область — 700 (+ 9)

Кировоградская область — 689 (+ 1)

Черниговская область — 667 (+ 13)

Николаевская область— 530 (+ 3)

Сумская область — 393 (+ 10)

Полтавская область — 371 (+ 11)

Херсонская область — 218 (+ 1)

Луганская область — 116 (+ 6)

Лидерами по приросту заболевших остаются Киев (+112), Львовская (+ 109), Ивано-Франковская (+76) и Ровенская (+ 71) области. За вчерашний день коронавирус был выявлен во всех украинских регионах.

Тем временем в мире COVID-19 подтвердили у 15 380 140 человек (+ 280 592 за день). Из них:

умерли — 630 434 (+ 10 738 за день) вылечились — 9 355 528 (+ 239 251 за день)

Больше всего зараженных коронавирусом в таких странах как:

США — 4 100 875

Бразилия — 2 231 871

Индия — 1 239 693

Россия — 789 190

ЮАР — 394 948

Перу — 366 550

Мексика — 362 247

Чили — 336 402

Испания — 314 631

Великобритания — 296 377

Иран — 281 413

Пакистан — 269 191

Саудовская Аравия — 258 156

Италия — 245 032

Турция — 222 402

Колумбия — 218 428

Франция — 215 605

Бангладеш — 213 254

Германия — 204 470

Аргентина — 141 900

Канада — 113 790

Катар — 107 871

Напомним, ранее мы писали, что в Украине коронавирусом заболели 225 беременных.