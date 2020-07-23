КПВВ на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о важном событии

Вчера, 22 июля, во время заседания ТКГ стороны пришли к договоренностям по открытию двух новых КПВВ на Донбассе. Как заявляет спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, речь идет об открытии пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

При этом спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работах. Отмечается, что пункты пропуска должны заработать не позднее 10 ноября 2020 года.

Стоить отметить, что ранее информационный ресурс «Луганский инсайд» неоднократно сообщал, что на линии разграничения на Донбассе планируется открытие КПВВ «Счастье» и «Золотое». По информации ресурса, несмотря на предварительные договоренности открытие пунктов пропуска все еще под вопросом. Ресурс ранее сообщал, что у так называемой «ЛНР» возникли проблемы со строительством инфраструктуры.

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