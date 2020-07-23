Деоккупация Крыма: Волкер рассказал, как заставить Путина вернуть Украине аннексированный полуостров

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что заставить Россию вернуть Украине аннексированный Крым можно только с помощью усиления международного давления. По словам Волкера, к данному процессу должны подключиться США, Франция, Великобритания и Германия.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Хвиля».

По словам бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, только международное давление может заставить руководителя РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по деоккупации Крымского полуострова.

При этом американский политик рассказал о своем разговоре с российскими чиновниками по поводу деоккупации Крыма. По словам Волкера, российские политики наотрез отказываются обсуждать этот вопрос, и заявляют, что «Крым – это часть России».

Поэтому, по словам Волкера, нет другого выхода, кроме, как усиливать международное давление на РФ. Американский политик считает, что на РФ должны усилить давление США, страны Европы и даже НАТО.

«Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО», — заявил Волкер.

Волкер также добавил, что необходимо постоянно акцентировать внимание на том, что РФ аннексировала украинский Крым.

Как известно, РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Из-за аннексии Крыма США и ЕС ввели санкции против РФ. Экономические ограничения против России действуют и на данный момент.

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