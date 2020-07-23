Полтавского террориста, который взял в заложники полицейского, могут ликвидировать — источник

По данным инсайдера, в Офисе президента Украины уже согласовали план задержания преступника. Он будет очень жестким.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Аваков и Баканов уже разработали и согласовали спецоперацию по задержанию полтавского террориста. Оно будет жестким, вплоть до ликвадации снайпером».

Напомним, ранее мы писали, что в Полтаве неизвестный взял в заложники полицейского.