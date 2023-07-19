Как информирует «НБН», издание «Полтавщина» пишет, что бывший глава спецслужбы сдал экзамены, прошел стажировку, после чего получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

Данную информацию изданию сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис.

Он отметил, что перед этим Баканов сдал экзамены квалификационно-дисциплинаной комиссии. Потом он прошел шестимесячную стажировку не по месту жительства, а также получил соответствующее удостоверение и получил присягу.

Скукис добавил, что спустя еще несколько недель Баканова внесли в Реестр адвокатов Украины. Некоторые средства массовой информации сообщали, что двадцать седьмого числа Баканова не было в Полтаве. Однако, как утверждает сам Скукис, это не так, и говорит, что лично видел его в городе, а также имел с Бакановым неоднократное общение.

Ранее мы писали о том, что Баканов раскрыл новые, резонансные детали задержания Медведчука.